Bakan Kurum Düzce'de hasarlı evlerde incelemelerde bulundu

Gümüşova Hükümet Konağı'nda muhtarlarla bir araya gelen Bakan Kurum, daha sonra Gümüşova ilçesine bağlı Kıyıköy'e geçti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, Kıyıköy ve Kışla köylerinde hasarlı evlerde incelemelerde bulundu.

Kışla köyünde evi ağır hasar gören Hasan Yak'a konteyner temini için yetkililere talimat veren Kurum, vatandaşların taleplerini dinledi.

Bakan Kurum'a, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ve Gümüşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan eşlik etti.