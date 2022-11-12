Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'deki seçimle birlikte olumlu haberler geliyor, temennim F16 konusunu geliştirelim
Bakan Kurum'dan 'Düzce depremi' paylaşımı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, devlet milletin, el ele deprem gerçeğini akıldan çıkarmadan her an hazırlıklı ve bilinçli olması gerektiğini belirterek bu akşam yapılacak "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatına katılma çağrısında bulundu.
GÜNCEL 12.11.2022, 11:23
Kurum, sosyal medya hesabından 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.23 yıl önce yaşanan Düzce depreminde kaybettikleri her bir canı rahmetle andıklarını vurgulayarak Kurum, "Aynı acıları yaşamamak için tedbirlerimizi alıyoruz. Devlet millet el ele deprem gerçeğini aklımızdan çıkarmadan her an hazırlıklı ve bilinçli olmalıyız. O yüzden bu akşam 18.57'de Çök-Kapan-Tutun." ifadelerini kullandı.
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 12.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 11.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 10.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 09.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 08.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 07.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
18
açık
Namaz Vakti 12 Kasım 2022
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:41
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:56
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|29
|2. Başakşehir
|12
|24
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Galatasaray
|12
|24
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Trabzonspor
|13
|23
|7. Beşiktaş
|13
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Antalyaspor
|12
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Ankaragücü
|13
|13
|14. Karagümrük
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Sivasspor
|14
|11
|17. Hatayspor
|12
|11
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Pendikspor
|12
|21
|3. Bodrumspor
|12
|21
|4. Keçiörengücü
|11
|21
|5. Samsunspor
|12
|20
|6. Boluspor
|11
|19
|7. Manisa FK
|11
|19
|8. Rizespor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|13
|15
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|12
|11
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|14
|33
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|15
|17
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4