Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki fidan dikim törenine davet
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 29 Mayıs Pazar günü İstanbul’un fetih tarihini temsilen 145 bin 300 fidanın dikileceği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki törene tüm vatandaşları davet etti.
GÜNCEL 26.05.2022, 21:09
Bakan Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki fidan dikim töreni ve İstanbul’un fethi kutlamaları dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kurum, "Fethi kuşanmış şanlı ecdadımızın yadigarı İstanbul'umuza benzersiz bir eser kazandırıyoruz. 29 Mayıs’ta, büyük fethin 569. yıl dönümünde, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Atatürk Havalimanı’na yapacağımız, dünyanın sayılı, Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi’nin ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz." ifadesini kullandı.
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