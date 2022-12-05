Bakan Kurum: 1 santim toprak 500 yılda oluşuyor ama erozyonla sadece 45 yılda kayboluyor

Sosyal medya hesabından 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla erozyonla mücadeleye dikkati çeken bir video yayımlayarak, mesaj paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şunları kaydetti:

"1 santim toprak 500 yılda oluşuyor ama erozyonla sadece 45 yılda kayboluyor. Erozyon, toprak anamızı bizden yavaş yavaş koparıyor. Yaptığımız çalışmalarla toprak kaybını 500 milyondan 113 milyona kadar indirdik ama yetmez. Daha da azaltacağız."

81 ilde 30 milyon metrekare alan ağaçlandırıldı

Videolu mesajda toprağın hayat, bereket, gelecek için en önemli yaşam kaynağı olduğunun altı çizilerek, her yıl milyonlarca ton toprağın erozyonla hasar gördüğü, Bakanlık olarak toprak kaybını engellemek için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Toprak kaybının en büyük ve en yaygın sebeplerinden birinin erozyon olduğu hatırlatılarak, 81 ilde 30 milyon metrekare alanın ağaçlandırılacağını, böylece hem yeşil alan miktarının artacağı hem de çölleşme ve erozyonla mücadele için önlem alınmış olacağı vurgulandı.