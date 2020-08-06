Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar salgın survivor koronavirüs corona korona
Bakan Koca 'sorumluluk' çağrısında bulundu
Bakan Koca 'sorumluluk' çağrısında bulundu
Hiroşima, ‘yanlışı tekrar etmeme’ kararlılığımızın nişanesi olmalı
Hiroşima, ‘yanlışı tekrar etmeme’ kararlılığımızın...
Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz yoktur
Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir...
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın yapılacak
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'tedbir' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'tedbir'...

Bakan Koca 'sorumluluk' çağrısında bulundu

Sağlık Bakanı Koca, "Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Bakan Koca 'sorumluluk' çağrısında bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüse karşı herkesi sorumlu olmaya davet ettiğini belirterek "Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum. Salgının seyrine rağmen, Kovid-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli." çağrısında bulundu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.