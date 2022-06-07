Bakan Koca: Sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak ilk büyük adım atıldı
Bakan Koca sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarına ilişkin yaptığı açıklamada,"Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu." dedi.
GÜNCEL 07.06.2022, 21:13
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkla ilgili bazı kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulduğunu bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak ilk büyük adım atıldı." değerlendirmesinde bulundu.
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