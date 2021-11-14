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Bakan Karaismailoğlu: Yeşil kalkınma hedeflerimize hızlı adımlarla ilerliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Akıllı taşımacılık, yeşil liman, demir yolu taşımacılığının geliştirilmesi, yakıt tüketimi ve emisyonların azaltılması için yeşil kalkınma hedeflerimize hızlı adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Yeşil kalkınma hedeflerimize hızlı adımlarla ilerliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sürdürülebilir ve akıllı taşımacılık, yeşil liman, demir yolu taşımacılığının geliştirilmesi, yakıt tüketimi ve emisyonların azaltılması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Üst düzey strateji belgelerimizle yeşil kalkınma hedeflerimize hızlı adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Küresel sıcaklık artışının bu yüzyılın sonunda 1,5 dereceyle sınırlandırılmasını hedefleyen Paris Anlaşması, 10 Kasım itibarıyla Türkiye'de yürürlüğe girdi. Yeşil dönüşümün iklim ve çevreye olduğu kadar ülke ekonomilerinde de büyük bir dönüşüme neden olması bekleniyor.

Karaismailoğlu,  yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimi için Bakanlık vizyonunu ve bu kapsamdaki strateji ve projelerini paylaştı.

Bakanlık olarak, yatırımlarını insan, yük ve veri hareketliliğini sağlayacak şekilde mobilite, lojistik, dijitalleşme odağında gerçekleştirdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, bu kapsamda, çevreci, sürdürülebilir ulaşımı geniş bir perspektiften ele aldıklarını dile getirdi.

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