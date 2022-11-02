Bakan Karaismailoğlu: Türkiye Yüzyılı bilimin, dijitalin, iletişimin yüzyılı olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye Yüzyılı"nın bilimin, dijitalin, iletişimin yüzyılı olacağını belirterek, "Türkiye Yüzyılı hedeflerinin bize açtığı yolda, yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg ile İHA'larımızla, SİHA'larımızla, milli muharip kara, hava ve deniz araçlarımızla, yerli milli trenlerimizle Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına bir kala tarih yazıyoruz." dedi.

TÜRKSAT AŞ'nin ATO Congresium'da düzenlenen "T-Anı 22 Yeniden Yeniye Bilişim Lansmanı", Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, kamu kurumları ve özel sektör bilişim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Karaismailoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı"na hazırlanılan bugünlerde, birbirinden önemli gelişmelere, tarihe tanıklık ettiklerine dikkati çekerek, Bakanlık olarak ortaya koydukları vizyon doğrultusunda tarih yazmaya devam edeceklerini söyledi.

"Türkiye Yüzyılı"nın bilimin, dijitalin, iletişimin yüzyılı olacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Türkiye Yüzyılı hedeflerinin bize açtığı yolda, yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg ile İHA'larımızla, SİHA'larımızla, milli muharip kara, hava ve deniz araçlarımızla, yerli milli trenlerimizle Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına bir kala tarih yazıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'yi sadece bölgesinde değil, Avrupa-Asya-Afrika üçgeninde lojistik bir süper güce, uluslararası bir üretim üssüne çevirecek adımları kararlılıkla attıklarını, atmaya da devam ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, bilişim ve haberleşme alanlarında da önemli işler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.