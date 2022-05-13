Bakan Karaismailoğlu: Türk sivil havacılığı, küresel bir güç haline geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'na ilişkin, "Havalimanımız, bölgemizi Türkiye'mizin de ötesinde Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkeler ve Asya ile Avrupa arasındaki en önemli ticaret merkezlerinden biri yapacak. Rize kazanacak, Artvin kazanacak, Karadeniz kazanacak, ülkemiz kazanacak." dedi.

Karaismailoğlu, temeli 3 Nisan 2017'de atılan, yarın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nda açılış öncesi son hazırlıkları inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla havalimanına gelen vatandaşlarla görüştü, burada engelliler için yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, incelemeleri sonrası Bakan Karaismailoğlu'na "Erişebilirlik Belgesi"ni takdim etti.

"Türk sivil havacılığı, küresel bir güç haline geldi"

Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ülkenin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olan Rize-Artvin Havalimanı'nı hizmete açacaklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, hava yolu ulaşımının mesafeleri kısaltmak, turizmi, ticareti canlandırmakla kalmadığını, kültürel birlikteliği, alışverişi ve halklar arası iletişimi de mümkün kıldığını belirterek, "Farklı toplumlar arasında dostluk köprüleri kuruyor. O nedenle dünyamızın hem sosyal hem de ekonomik refahı stratejik önem taşıyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak havacılık sektöründe faaliyet gösteren bağlı ve ilgili kuruluşlarla son 20 yılda önemli gelişmeler kaydettiklerini anımsatan Karaismailoğlu, "Türk sivil havacılığı, gerçekleştirdiğimiz uygulama, politika ve düzenlemelerle küresel bir güç haline geldi. İç hat yolcu taşımacılığını rekabete açmamız, sektör açısından bir milattır. 'Havayolu halkın yolu olacak. Her vatandaşımız uçağa binecek.' hedefiyle başlattığımız politika ve uygulamalarla sivil havacılığımız çok hızlı bir büyüme sürecine girdi." diye konuştu.