Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Kayaşehir metromuzun son aşamasına geldik
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nda yaptığı incelemelerin ardından basın açıklamasında bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik." ifadelerini kullandı.
Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Başakşehir-Kayaşehir metro hattını İBB'den devralarak 28 ayda yüzde 5'ten yüzde 95'in üzerine çıkardık."
Başakşehir-Kayaşehir metro hattının teknik özelliklerine ilişkin bilgi de veren Karaismailoğlu, "Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede." diye konuştu.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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