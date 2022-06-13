Bakan Dönmez: Sakarya Gaz Sahası dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak tarihe geçecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak tarihe geçecek." dedi.

GÜNCEL 13.06.2022, 20:12
Bakan Dönmez: Sakarya Gaz Sahası dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak tarihe geçecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak tarihe geçecek. 2 bin 200 metre derinliği ve 170 kilometre uzunluğuyla burada dünyanın en derin ve en uzun deniz tabanı iletim sistemini inşa ediyoruz." dedi.

Filyos Limanı'nda düzenlenen Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuşan Bakan Dönmez, asırlık Cumhuriyetin asırlık projesinde bugün en önemli adımlardan birini attıklarını söyledi.

Dönmez, bugün, yaklaşık 2 yıl önce keşfini millete müjdeledikleri Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak ilk boruları denize indirmeye başladıklarını dile getirerek, "Karadeniz gazının keşfinden bugüne kadar sahada ve masada büyük bir gayretle çalıştık. Mühendislerimiz, işçilerimiz, yöneticilerimiz herkes bütün varını yoğunu bu işe koymuş durumda. İnşallah geleceğin Türkiye'sine çok güzel bir eser ve yıllarca anlatılacak bir hikaye bırakacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolun en önemli adreslerinden birinin Filyos olacağını dile getiren Dönmez, "Enerji bağımsızlığı vizyonumuzun ete kemiğe büründüğü, 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' idealimizin gerçeğe dönüştüğü bir yer olacak. Sürecin ilk başından bugüne kadar her bir detayı büyük bir titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri sayesinde, 2 yıl gibi kısa bir sürede bu noktaya geldik. Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak tarihe geçecek. 2 bin 200 metre derinliği ve 170 kilometre uzunluğuyla burada dünyanın en derin ve en uzun deniz tabanı iletim sistemini inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nın, ülkenin ilk ve tek derin deniz üretim sahası olacağını fakat son olmayacağını, bugüne kadar Karadeniz'de 26 bin 400 kilometrekarelik bir alanda sismik veri topladıklarını vurgulayarak, başka bir ifadeyle Trakya bölgesinin tamamından daha fazla bir alanı taradıklarını, buralardan elde ettikleri verilerle yeni arama kuyuları açmayı planladıklarını anlattı.

Sakarya Gaz Sahası'nda teknolojinin en ileri imkanlarının kullanıldığını, akıllı kuyu sistemlerinde kullanılan elektrohidromekanik teknolojinin dünyada ilk defa bir deniz operasyonunda kullanıldığını belirten Bakan Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi tarafından deniz tabanına indirildiğini kaydetti.

Bakan Dönmez, Karadeniz'de açtıkları 10 kuyunun üretime hazırlanması için ilk adım olan kuyu başı vanalarının ikisini deniz tabanına yerleştirdiklerini, üçüncü kuyu başı vanasını da Türkali-5 kuyusuna önümüzdeki haftalarda yerleştireceklerini ifade ederek, geriye kalan 7 kuyunun işlemlerini de yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Sığ deniz kısmında boru serme işlemini yapacak geminin geçen hafta Filyos Limanı'na ulaştığını anımsatan Dönmez, deniz tabanına serecekleri 35 bin borunun üretiminin tamamlandığını ve yüzde 95'inin sevkiyatının tamamlandığını aktardı.

"Sakarya Gaz Sahası, Türkiye'nin geleceğe uzanan köprüsü olacak"

Bakan Dönmez, Filyos'ta dünyanın en büyük mühendislik işlerinden birinin yükseldiğini, bugüne kadar sahaya 5 bin 500 adet fore kazık ve 29 bin 100 adet drenaj kolonu yerleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu tam 60 bin kamyonun alana taş taşıması anlamına geliyor. Toplamda 1600 kilometre uzunluğunda bir zemin çalışması yürütüyoruz ki bu rakam İzmir ile Kars arasındaki kuş uçuşu mesafeye denk geliyor. Ayrıca karada, gazın ulusal iletim şebekesine aktarılması için çalışmalarımızı iki etapta sürdürüyoruz. İlk etapta 'Batı Karadeniz Gazı Ölçüm İstasyonu', ikinci etapta ise 'Batı Karadeniz Doğal Gaz Boru Hattı Faz-1' kısmını inşa edeceğiz. Ölçüm istasyonunu inşallah kasım ayı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Böylece karaya çıkan doğal gazı, bir gaz ölçüm istasyonu ve 211 kilometrelik boru hattıyla ulusal iletim şebekesine aktaracağız. Yapılan çalışmalarla Sakarya Gaz Sahası'ndan ilk etapta günlük 10 milyon metreküp, ikinci etapta günlük 40 milyon metreküp doğal gaza ulaşacağız."

Sakarya Gaz Sahası'nın, Türkiye'nin geleceğe uzanan köprüsü olacağına, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerinin üzerinde yükseleceği sağlam bir temeli hep birlikte inşa edeceklerine işaret eden Dönmez, "Bu temel, gece gündüz demeden büyük bir aşkla büyük bir fedakarlıkla ter döken bütün çalışanlarımız sayesinde olacak. Sakarya Gaz Sahası'nın keşfinden bugüne kadar yurt dışında görev yapan 100'den fazla vatandaşımız bu projede yer almak için Türkiye'ye döndü, adeta beyin göçünü tersine çevirmiş olduk. Gençlerimizin umutları ve hayalleri üzerinden kirli bir siyaset yürütenlere inat, Türkiye'nin geleceğine büyük bir miras bırakmak isteyenler Türkiye'nin yarınları için burada canla başla mücadele ediyor." dedi.

Bakan Dönmez, keşfin ilk gününden bu yana desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin enerji bağımsızlığının mimarları, gece gündüz demeden sahada büyük bir özveriyle çalışan yöneticilerimize, mühendislerimize ve işçilerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin gayreti ve fedakarlığı Türkiye'nin umudu olmaya devam ediyor. Biz sizlere inandık, sizlere güvendik. Sizler de bizi mahcup etmediniz. Son bir teşekkür de bizleri hayır dualarıyla hiçbir zaman yalnız bırakmayan aziz milletimize etmek istiyorum. Allah herkesten razı olsun."

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