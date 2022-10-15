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Bakan Dönmez, maden ocağının galerisindeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'da maden ocağındaki patlamanın ardından bir galeride kısmen yaşanan yangına ilişkin, "Yangın büyük oranda kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

GÜNCEL 15.10.2022, 18:13
Bakan Dönmez, maden ocağının galerisindeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi

Bölgede incelemelerini sürdüren Bakan Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade etti.Dönmez, arama kurtarma çalışmalarını başta TTK ekiplerinin yaptığını hatırlatarak, "Kendi arkadaşlarını kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Burada sizinle paylaşamayacağım trajik üzüntülü hadiseler yaşandı. O arkadaşların bir arkadaşını canlı çıkarması sonrası sevincini de gördük." dedi.

Patlamanın ardından bir galeride kısmen yaşanan yangına ilişkin detaylar paylaşan Dönmez, şunları kaydetti:

"Dün akşam yaptığımız açıklamada kısmen bir galeride yangın olduğunu söylemiştim. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Yangının soğutulmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an kuyu başındayız. Buradan 350 metre aşağıda oldu ama 2,5 kilometre de uzaktayız. Yürüyerek bile oradan buraya 45-50 dakikadan önce gelme şansımız yok. Çalışmaya katılan arkadaşlara AFAD’a, UMKE’ye teşekkür ediyorum. 3 hafta önce Türk-İş başkanımızla buradaydık, kardeşlerimizle. İnşallah bir daha böyle acıları Rabbim bize yaşatmaz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Milletimizin başı sağ olsun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de gazetecilere, bu acının üzerine konuşmanın çok zor olduğunu söyledi.

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