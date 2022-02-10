Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona luko jovic Nathalie Kosciusko-Morizet
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına...
Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek
Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin...
Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir
Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı...
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı

Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle yarın bir araya gelecek.

Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek

Bakan Dönmez, Türkiye genelinde 21 dağıtım şirketinin temsilcileriyle yarın saat 14.00'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, son yıllarda yapılan altyapı yatırımları ve mevcut durumu görüşecek.

Görüşme kapsamında, yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları masaya yatırılacak.

Şirket yetkililerinin, bu çerçevede küresel iklim değişikliği çalışmalarına ve afet senaryolarına ilişkin sunum yapmaları bekleniyor.

Bakan Dönmez ayrıca, şirket yetkililerinden 2022'de yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alacak.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.