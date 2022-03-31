Bakan Çavuşoğlu: (Rusya-Ukrayna müzakereleri) Türkiye'yi objektif, yapıcı ve barışı isteyen bir ülke olarak görüyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Türkiye'yi garantör ülkeler arasında saymasına ve bunun Rusya tarafından da kabul edilmesine değinerek "Rusya'nın da buna evet demesinin sebebi başından beri bu müzakere sürecinde de sık sık söylediğimiz gibi her iki ülkenin de Türkiye'ye güvenmesi, Türkiye'yi objektif, dengeli, yapıcı ve barışı isteyen bir ülke olarak görmeleridir." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ertuğruloğlu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la bir araya geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, iki görüşmede Kıbrıs meselesinin ele alındığını anlattı.

Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulmasının Türkiye'nin öncelikli konularından olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının ve güvenliğinin teminat altına alınması gerekir. Çözüm adil, kalıcı ve sürdürülebilir olmalı. Bu mesele geçmişi ve geleceği ile sahiplendiğimiz milli davamızdır." dedi.

Çavuşoğlu, Rum tarafının tavrının uzlaşmaz olması nedeniyle 2004 yılındaki Annan planı, 2017'deki Crans Montana görüşmeleri ve geçen yıl Cenevre'de yapılan tüm girişimlerin baltalandığını vurguladı.

Rum tarafının geçmişte reddettiği federasyon modelini savunmaya başladığını da belirten Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ta bir çözüm aranıyorsa bunun sahadaki gerçekler üzerine inşa edilmesi şart. Bu çerçevede Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerekir. Süreç bu sağlıklı temel üzerinde başladıktan sonra elbette taraflar uygun görecekleri iş birliği modellerini kendi aralarında müzakere edebilirler." diye konuştu.

KKTC'nin, Maraş'ta attığı adımları da Türkiye'nin desteklediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Maraş açılımının uluslararası hukuka tamamen uygun olduğunu bir kez daha tekrarlıyorum. KKTC makamları yeni mağduriyetler yaratmayı değil mevcut mağduriyetin giderilmesini amaçlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.