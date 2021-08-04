Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona survivor salgın
Türkiye'de 26 bin 822 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 26 bin 822 kişinin...
Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ve yaraların sarılması için tek yürek oldu
Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı...
Bakan Çavuşoğlu: Manavgat'ta 6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter ile çalışmayı sürdürdük
Bakan Çavuşoğlu: Manavgat'ta 6 uçak,...

Bakan Çavuşoğlu: Manavgat'ta 6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter ile çalışmayı sürdürdük

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Manavgat) 6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter, 1878 araç ve 6 bin 500'den fazla personelle çalışmayı sürdürdük" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Manavgat'ta 6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter ile çalışmayı sürdürdük

Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluManavgat'ta aralıksız sürdürülen yangınla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"(Manavgat) 6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter, 1878 araç ve 6 bin 500'den fazla personelle çalışmayı sürdürdük. Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler. Özel şirketten bulup da kiraladığımız 4 uçak Isparta Havalimanı'na indi. Bir şirketimizin, İsrail'deki bir şirketten kiraladığı 2 uçak da yarın ülkemize gelecek. Uçuş izinleriyle ilgili tüm işlemleri tamamladık. Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada ve Japonya'dan bazı yardım teklifleri geldi."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.