Bakan Çavuşoğlu: Manavgat'ta 6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter ile çalışmayı sürdürdük

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta aralıksız sürdürülen yangınla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"(Manavgat) 6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter, 1878 araç ve 6 bin 500'den fazla personelle çalışmayı sürdürdük. Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler. Özel şirketten bulup da kiraladığımız 4 uçak Isparta Havalimanı'na indi. Bir şirketimizin, İsrail'deki bir şirketten kiraladığı 2 uçak da yarın ülkemize gelecek. Uçuş izinleriyle ilgili tüm işlemleri tamamladık. Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada ve Japonya'dan bazı yardım teklifleri geldi."