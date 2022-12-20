Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar görmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin taleplerinin gayet açık olduğunu belirterek "(İsveç'te yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi) Bülent Keneş'in iadesi yönündeki talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz artık İsveç'ten Finlandiya'dan güzel sözler işitmek istemiyoruz. Somut adımlar görmek istiyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurt Dışındaki Gambiyalılar Bakanı Dr. Mamadou Tangara ile Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Basın toplantısı öncesi Çavuşoğlu ve mevkidaşı Tangara, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurt Dışındaki Gambiyalılar Bakanlığı arasında protokol alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı.

Türkiye ile Gambiya arasında her zaman yakın temaslar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin her geçen gün daha da geliştiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'de resmi ziyaret kapsamında Gambiya'ya gittiğini ve bunun da Türkiye'den bu ülkeye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğunu anımsattı.

Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Joof'un geçen ay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Joof'un KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere birçok yetkiliyle görüştüğünü dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika kıtasına verdiği önemin herkes tarafından bilindiğini, Ankara'nın Afrika Birliğinin stratejik ortaklarından biri olduğunu kaydetti.

Ankara ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğine işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacminin geçen yıl 34,5 milyar dolara ulaştığına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika'da 48 ülkeyle ticari ve ekonomik işbirliği anlaşmasının olduğunu, 32 ülkeyle de yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması imzaladıklarını belirtti.

Türk şirketlerinin Afrika'da 1796 projeyi hayata geçirdiğine işaret eden Çavuşoğlu, söz konusu projelerin toplam değerinin 82,6 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Gambiya arasında özel ilişkiler bulunduğunu, bu ülkenin stratejik ortaklarından biri olduğunu kaydetti.

Türk şirketlerinin Gambiya'da ulaştırma, inşaat, elektrik enerjisi alanı başta olmak üzere birçok projeyi üstlendiğini dile getiren Çavuşoğlu, Gambiya'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'nin düzenleneceği otelin inşaatının da bir Türk firmasınca üstlenildiğini aktardı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Gambiya'daki kalkınma ve insani yardımlarını devam ettirdiğine işaret ederek "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gambiya'da bölgesel ofisi bulunuyor. Afrika genelinde bu anlamda da saygı duyulan bir ülkeyiz. TİKA, Gambiya'da sağlık, eğitim, tarım gibi alanlarda önemli projeler gerçekleştirmeye devam ediyor.