Bakan Çavuşoğlu: Beklentimiz Belçika'da çok faal olan PKK kuruluşlarına karşı tedbir

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşı Lahbib ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşının Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine yönelik olası bir kara harekatı konusunda "endişelerini" dile getirmesinin ardından söz alan Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesinde sivillere ve sivil altyapıya hiçbir zaman zarar vermediğini, doğrudan teröristleri hedef aldığını vurguladı.

Çavuşoğlu, "Keşke Irak, DEAŞ'a olduğu gibi PKK'ya karşı da bu mücadelesini yürütebilse ve ülkesinden temizleyebilse." diye konuştu.

Sincar Anlaşması'nın neden ve nasıl uygulanmadığını da mevkidaşına anlattığını aktaran Çavuşoğlu, "Suriye'de müttefikimiz ABD ve Rusya keşke 2019 anlaşmasında sözlerinde dursaydı da buralar temizlenseydi. Tamam, 'saldırı olduğu zaman teröristi kınayalım ama bu arada Türkiye herhangi bir şey yapmasın, sonra tekrar saldırı olursa yine kınarız dayanışma gösteririz', o öyle olmaz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörle mücadelede ne gerekiyorsa uluslararası haktan doğan haklarını kullanabileceğini belirterek şöyle devam etti:

"Suriye'den son 2 yılda gelen 2 bin saldırının sadece 2 tanesi, Irak'tan son bir yıl içinde gelen 937 saldırıdan sadece 2 tanesi herhangi bir Avrupa Birliği ülkesine ya da ABD'ye gelseydi bu ülkeler ne yapardı? Sessiz mi kalırdı? Sessiz kalmazdı."

Siviller ve sivil altyapılar konusunda Türkiye'nin en hassas ülkelerden biri olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, ancak "havadan veya karadan operasyon yapmayın" şeklindeki sözlere karşı olduklarını vurguladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la mücadelede 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getiren başka bir ülke olmadığına dikkati çekti.

Terörle mücadelede "amasız ve fakatsız" mücadele etmeleri gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Bu konuda da sizden dayanışma bekliyoruz. Sizden de beklentimiz Belçika'daki şu anda çok faal olan ve tüm Avrupa'daki terör faaliyetlerini yürüten PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız ve mücadele etmeniz." dedi.