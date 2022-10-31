Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın kıta olarak zayıflaması bizim lehimize değil, ekonomik çıkarlarımıza da ters

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na fahri doktora unvanı verildi.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından diploması takdim edilen ve cübbesini giyen Çavuşoğlu, hem gururlandığını hem de duygulandığını söyledi.

Törende "Belirsizlikler Çağında Çok Yönlü, Vizyoner Diplomasi: Türkiye Örneği" konusunda konuşma yaparak, ilk dersi veren Çavuşoğlu, yurt dışında ve yurt içinde üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek, dış politika teori ve pratiklerini paylaştığını belirtti.

Küresel sistemin tarihte örneği olmayan sınamalarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, küresel salgının uluslararası sistemin zaaflarını ortaya çıkardığını, hem arz hem talep hem de tedarik zincirleri kaynaklı örneği görülmemiş bir ekonomik krize yol açtığını kaydetti.

Çavuşoğlu, büyük güç rekabetinin şiddetlendiğini anlatarak, ABD ile Çin arasında mevcut ekonomik bağlantıların kopmaya başladığını vurguladı.

Batı-Rusya rekabetinin son 30 yılın zirvesine çıktığını, Rusya ile Ukrayna savaşının ciddi bir kırılma hattı oluşturduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Artık taktik nükleer silahlar veya 'kirli bomba' dediğimiz kitle imha silahlarının kullanılacağı söylemleri hakim. Küresel bir kriz sarmalından söz etmek mümkün. Birbirini besleyen birçok kriz mevcut. Ekonomik kriz, küresel enflasyon, çevre sorunları, terörizm, İslamofobi, düzensiz göç gibi küresel sorunlar, iç savaşlar, darbeler, yabancı düşmanlığı gibi bölgesel sorunlar yükselişte." diye konuştu.

Çavuşoğlu, teknolojinin dönüştürücü gücünün hayatın her alanında hissedildiğine dikkati çekerek yapay zeka, süper bilgisayarlar, siber uzayın birer potansiyel çatışma sahası olarak öne çıktığını ifade etti.