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Bakan Bilgin: Kadro düzenlemesi sözleşmelilerin neredeyse yüzde 100'ünü kapsıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Yaptığımız kadro düzenlemesi, sözleşmelilerin neredeyse yüzde 100'ünü kapsayan bir düzenleme. Yaklaşık 424 bin kişiyi kapsayan bir düzenleme. Buna 'dar oldu, eksik oldu' demek konuyu bilmemektir." dedi.

GÜNCEL 01.12.2022, 09:49
Bakan Bilgin: Kadro düzenlemesi sözleşmelilerin neredeyse yüzde 100'ünü kapsıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,  yaptığı açıklamada, kamuda 30'un üzerinde sözleşmeli personel statüsünün olduğunu belirterek bu alanı disipline etmek için düzenlemeye gittiklerini söyledi.

Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışmasını tamamladıklarını bildiren Bilgin, şöyle devam etti:

"Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanı'mız pazartesi günü kamuoyuna duyurdu. Bu çalışmayla 425 bin kişi hemen kadroya geçiyor. İçerisinde öğretmenler, sağlık personeli, din görevlileri, bakanlıklarda çalışanlar var. Ayrıca YÖK Başkanı'mızın talebi vardı; 50-D diye bilinen araştırma görevlilerinin 33/A'ya geçirilmesi konusu vardı. Bütün bu kapsamlı çalışmayı yaptık. Bunlar artık bulunduğu yerde kadroya geçecek. Fakat burada bir ayrıntı olarak şunu söylemek lazım; 3 sene bir yerde çalışmış, 4'üncü seneyi de tamamladıktan sonra tayin isteyebilecekler. Çünkü devlet 3+1 düzenini getirirken ihtiyaç duyduğu personeli belirli yerlerde tutacak sözleşmeyi yaparak bu çalışanları almış, onun devam etmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Kamu hizmetlerinin aksamaması açısında, yurttaşlarımızın taleplerinin karşılanması açısında eğitim başta olmak üzere birçok alanda bu düzenlemenin devam etmesi lazım."

Sözleşmeli personellerin kadroya geçme hakkını kullanmalarının isteğe bağlı olduğunu vurgulayan Bilgin, "Yaptığımız kadro düzenlemesi, sözleşmelilerin neredeyse yüzde 100'ünü kapsayan bir düzenleme. Yaklaşık 424 bin kişiyi kapsayan bir düzenleme. Buna 'dar oldu, eksik oldu' demek konuyu bilmemektir." diye konuştu.Sözleşmeli memurların kadroya alınması için yasal düzenleme çalışmalarının teknik olarak sürdüğünü bildiren Bilgin, "Bizim bu teknik çalışmalarımız bir proses içerisinde TBMM'ye intikal edecek ve Meclis'in iradesiyle bu yasal format içerisine dönüşecektir." ifadesini kullandı.

"Geçici işçilerin kadro düzenlemesinde sona gelindi"

Bakan Bilgin, kamudaki geçici işçileri kadroya alınması çalışmasında sona geldiklerine işaret ederek şu bilgileri verdi:

"Dün TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Genel Başkanlarıyla ayrı ayrı görüştüm. Daha önce bu konuda DİSK Genel Başkanı ve ilgili sendikaların genel başkanları ile de görüşmüştüm. Onların talepleri değerlendirdik. Çalışmamız son aşamadadır, onu da önümüzdeki günler içerisinde paylaşacağız. 35 bine yakını Milli Eğitim Bakanlığında olmak üzere 55 bin civarında geçici işçi kapsamda olacak. Ben bu konuyu önemsiyorum. TCDD Genel Müdürlüğüm döneminde kurumda 2 bin civarında geçici işçi vardı, şimdi sayıları binin altına düşmüş. Halen geçici işçiler. Bir türlü bitmeyen geçici işçilik olmaz. Onların statüsünü sağlamlaştırmamız lazım. Çünkü yılın tamamında çalışmadıkları için onların emeklilik haklarını sağlamak için bir düzenleme yapmak gerekiyor. Bizim yaptığımız düzenleme bu kapsamda olacak. Mevcut geçici işçileri kadroya geçmesi için çalışma yapıyoruz, sonraki dönemdeki geçici işçiliği de bu kapsamda sosyal güvenlik boyutu başta olmak üzere bir disiplin altına almak istiyoruz. Mağduriyet oluşturmayacak kapsamlı bir çalışma yapmak istiyoruz.""EYT kapsamındakilerin sayısı aydan aya değişiyor"

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki çalışmalara değinen Bilgin, bu konuda epey mesafe aldıklarını ve çalışmayı aralık ayında Meclis'e intikal ettireceklerini söyledi. Emeklilik sisteminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriterin olduğunu anımsatan Bilgin, şunları söyledi:

"Diğer iki şartı doldurup yaşı bekleyenler var. 'Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir' diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir. Biz bunları dikkate alan bir çalışma yapıyoruz. Yani şu an iki şartı doldurup emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında. Yarın biraz daha artabilir. Biz onlarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Yaş şartı hiç olmasaydı emekli olabileceklerden bahsediyorum. Yoksa ne bileyim, 40'lı yaşlarda olanlar var. Onların büyük bir çoğunluğunun, bu bahsettiğim sayının dışında kalanların özellikleri prim gün ve yıl sayılarındaki eksikliktir. O iki şartta bir değişiklik yapmıyoruz. Süreç devam ediyor. Düzenlemenin kapsamını çalışmamız bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız."

"Zorunlu emeklilik şartını ortadan kaldıracağız"

Bakan Bilgin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçirilen işçilerin "zorunlu emekli" edilmeleriyle ilgili çekincelerine ilişkin soruya "Bu düzenlemede o zorunlu emeklilik şartını ortadan kaldıracağız. Biliyorsunuz KHK ile kadroya geçen işçiler, 'Sen şu kadar çalıştın, artık emekli olursun.' denilerek zorla emekli ediliyorlar. Onu ortadan kaldıracağız. İsteğe bağlı olarak yasal sınırda çalışabilecekleri süre kadar çalışabilecekler." yanıtını verdi.

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