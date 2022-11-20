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Bakan Akar: Ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabını sormaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kılıç Hava Harekatıyla ilgili, "Ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabını bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz." dedi.

GÜNCEL 20.11.2022, 11:05
Bakan Akar: Ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabını sormaya devam edeceğiz

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu Pençe Kılıç Harekatı'nı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın yapıldığını açıkladı.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta da gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.

Harekatın icrası öncesinde Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne indi.

Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'dan harekata ilişkin brifing alan Akar'ın "Şu andan itibaren Pençe Kılıç Harekatı'nı başlatıyoruz" talimatının ardından uçaklar üslerinden havalandı.

Hedefler tam isabetle vurulduktan sonra uçaklar üslerine emniyetli şekilde döndü. Bakan Akar, harekatın sonunda Pençe Kılıç'ta görev alan pilotlarla, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Harekat Merkezi'ne telsizden hitap etti.

Başarıyla tamamlanan hava harekatından dolayı personeli tebrik eden Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı'nı da başarıyla tamamladınız. Ne kadar övünsek azdır. Kahramanlarımız, pilotlarımız başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarımız kendilerine verilen görevleri büyük başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri candan kutluyoruz. Başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

"Maksadımız, 85 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, ülkemize yönelen her türlü hain saldırının da mutlaka karşılığını vermek" diyen Akar, gece yarısından itibaren Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen harekatın hassas şekilde planlandığını ve başarılı bir şekilde icra edildiğini vurguladı.

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