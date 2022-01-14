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Bakan Akar: Türkiye, bugün NATO standartlarında ürettiği silah sistemlerini pek çok ülkeye ihraç eder konuma gelmiştir

Bakan Akar, "Bir dönem terörle mücadelede en yakın müttefiklerimizden dahi destek alamayan Türkiye, bugün NATO standartlarında ürettiği başta İHA/SİHA/TİHA’lar olmak üzere, silah sistemlerini pek çok ülkeye ihraç eder konuma gelmiştir." dedi.

Bakan Akar: Türkiye, bugün NATO standartlarında ürettiği silah sistemlerini pek çok ülkeye ihraç eder konuma gelmiştir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen, test ve eğitim gemisi TCG UFUK'un hizmete giriş töreninde, yerlilik ve millilik anlayışıyla çıkılan yolda önemli bir projenin daha tamamlanmasının gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Yüksek teknoloji ürünü sistemlerle teçhiz edilmiş TCG Ufuk Test ve Eğitim Gemisi'nin hayırlı olması temennisinde bulunan Akar, jeopolitik açıdan dünyanın en hareketli bölgesinde yer alan Türkiye'nin, son dönemde artan risk, tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Salgın şartlarının krizleri daha da derinleştirdiğine dikkati çeken Akar, şunları söyledi:

"Türkiye, hemen her alanda stratejik planlarını hayata geçirmekte, özellikle savunma ve teknoloji alanında kapsamlı ve nitelikli bir dönüşüm gerçekleştirmektedir. Milli değerlerimiz ve menfaatlerimiz doğrultusunda yükselen, kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla yapılan bu çalışmaların sonuçları da yurt içi ve sınır ötesinde başarıyla icra edilen harekatlarda, Ege, Akdeniz ve Kıbrıs’ta hak, alaka ve menfaatlerimizin kararlılıkla korunmasında, TSK’nin başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere birçok coğrafyada üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmesinde açıkça görülmüştür. Bir dönem terörle mücadelede en yakın müttefiklerimizden dahi destek alamayan Türkiye, bugün NATO standartlarında ürettiği ve sahadaki etkinliğini operasyonlarla kanıtladığı, başta İHA/SİHA/TİHA’lar olmak üzere, silah sistemlerini pek çok ülkeye ihraç eder konuma gelmiştir."

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