Bakan Akar: Tahıl inisiyatifinin yeniden başlamasının ardından 6 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.Harekat Merkezi'nde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'na katılan birliklerin komutanları ile videokonferans ile görüşen Akar, sahadaki son durumu ilişkin bilgi aldı.

Terörü kaynağında kurutmak esasıyla, artan bir tempoda taarruzi anlayışla teröristle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Akar, "İnşallah sizin çalışmalarınız ve Mehmetçiğin alın teriyle asil milletimizi, 40 yıldır başına musallat olan terör belasından kurtaracağız. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." diye konuştu.

Operasyonlarda Mehmetçiğin sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip olduğunu, bu duyarlılığı hem planlama hem icra safhasında gösterdiğini dile getiren Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristler. Nerede terörist varsa bizim hedefimiz orası. Bunun dışında bir hedefimizin olmadığını herkesin bilmesi lazım. Kürtler bizim kardeşimiz. Biz başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın hudutlarına, egemenlik haklarına saygılıyız." dedi.

Operasyonların sonucu olarak terör örgütünün çöküş içine girdiğini, bununla ilgili ciddi emarelerin bulunduğunu belirten Akar, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor. Teröristlerin elebaşları bunları anladılar, bunu herkesin anlamasını bekliyoruz. Teröristlerin hiçbir geleceği olmadığını görmeleri lazım. Türk adaletine sığınmak başka çareleri yok." şeklinde konuştu.