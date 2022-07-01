Bakan Akar: Ordumuzun etkin, caydırıcı, saygın nitelikleri her geçen gün daha da artmaktadır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kahraman ordumuz, 'Hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etmek üzere yurt içinde ve sınır ötesinde artan bir şiddette ve taarruzi bir anlayışıyla başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, Kıbrıs dahil denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimiz ile semalarımızı azim ve kararlılıkla korumaktadır." dedi.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Uluslararası sistemin ülkeler arası çatışmalar, terör, salgın hastalıklar, küresel eşitsizlik, mülteci sorunu, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, iklim değişikliği ve gıda arzı gibi sorunlar nedeniyle küresel düzensizliğe doğru evrildiğini belirten Akar, bu ve benzeri sorunlarla mücadele edebilmek için "büyük resmin" görülebilmesi ve geleceğin güvenlik perspektifinin analitik bir yaklaşımla doğru bir temele oturtulmasının zaruri hale geldiğini söyledi.

Akar, "Ülkeler, sınır güvenliğinin sağlanmasından siber alanın korunmasına kadar daha fazla savunma yatırımları yapmakta ve uluslararası alanda çok boyutlu ilişkiler kurmaktadır. Zat-ı devletlerinin liderliğinde ülkemiz de gerek savunma ve güvenlik alanında yaptığı atılımlarla gerekse diğer ülkelerle kurduğu çok boyutlu ilişkilerle uluslararası alanda özne haline gelmiş, etki alanı üç kıta, ilgi alanı ise bütün dünya olmuştur." diye konuştu.