Bakan Akar, Mavi Vatan Tatbikatı'nda Yunanistan'a 'dostluk eli' mesajı verdi

Akar, Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri sonrasında tatbikata katılan gemilerin komutanlarına video konferans yöntemiyle hitap etti.

Başarılı bir tatbikat gerçekleştirildiğini belirten Akar, "Hem tatbikat hem diğer faaliyetlerimiz gösteriyor ki Türk Deniz Kuvvetleri hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamakta azimli, kararlı ve bunu yapabilecek güçte." diye konuştu.

Deniz canlıları dahil çevreye zarar verilmemesi için tatbikatın hem planlama hem icrasında önemli tedbirlerin alındığını vurgulayan Akar, "Bu zaten tüm faaliyetlerimizin temel ilkesidir. Tüm faaliyetlerimizde masum insanlara, çevreye, tarihi dokuya, dini yapılara, kültür eserlerine zarar vermemek için azami gayret gösteriyoruz. Bu konuda iddialıyız." değerlendirmesini yaptı.

"Yunanistan'la sorunlarımızın barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesini arzu ediyoruz"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere değinen Akar, "Yunanistan ile olan ilişkilerimizde uluslararası hukuka saygılıyız ve daima iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Mevcut sorunlarımızın barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesini arzu ediyoruz." dedi.

Bu kapsamda diyaloğun önemine vurgu yapan Akar, "Diyalog konusunda komşumuz biraz yavaş adım atıyor. Biraz daha aktif olmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

İki ülke arasında istişari görüşmelerin, ayrıştırma usulleri ve güven artırıcı önlemler toplantılarının gerçekleştirildiğini hatırlatan Akar, savunma bakanlıkları arasındaki güven artırıcı önlemler toplantısının dördüncüsünü Türkiye'de yapmak üzere Yunan yetkilileri beklediklerini bir kez daha söyledi. Bazı Yunan yöneticilerin provokatif eylem ve söylemlerine dikkati çeken Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu provokatif eylem ve söylemler, aramızdaki ilişkiyi olumsuz yönde etkiliyor. Hukuk dışı eylemlerin, söylemlerin sağlıklı olmadığını, kimseye fayda sağlamadığını, herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini tekrar tekrar kendilerine hatırlatıyoruz. Zaman zaman çok çelişkili ifadeler çıkıyor. Bir tarafta 'NATO içinde müttefikiz, komşuyuz' deniliyor, diğer taraftan da düşmanca tutum içinde Türkiye'ye bakış sergileniyor. Olur olmaz, zamanlı zamansız, gerekli gereksiz Türkiye'yi suçlayıcı, karalayıcı birtakım ifadelerin kullanılması kimseye yarar sağlamaz, bunun altını çizmek istiyorum."

Hulusi Akar, Yunanistan'ın çeşitli ittifaklar peşinde koştuğunu, silahlanma yarışına girdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu silahlanma gayreti ile Yunanistan ciddi bir maliyetin altına giriyor. Ekonomik durumları zaten malum. Bu şartlar altında bu tür abartılı bir silahlanma gayretinin getireceği mali külfetinin, zararının komşu Yunanistan halkına olacağını görmek lazım. Yunan halkının menfaatine, refahına karşı silahlanma gibi birtakım amaçlar peşinde koşmanın yanlış olduğunu görmek lazım. İki ülke arasındaki ilişkilerde tarih, coğrafya, hukuk ve geçmişte yaşanan tecrübeler var. Bunların hepsini bir kenara bırakıp düşmanca, ayrıştırıcı bir dil kullanmak son derece sakıncalı."