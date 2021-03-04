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Bakan Akar komutanlarla birlikte helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Bakan Akar komutanlarla birlikte helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti

Bingöl'den kalkan askeri helikopter Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında kaza kırıma uğramış, 10 personel şehit olmuş, 3 personel yaralanmıştı.

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