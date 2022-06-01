Bakan Akar: Hava Kuvvetlerimiz üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmektedir
Milli Savunma Bakanı Akar, "Hava Kuvvetlerimiz, üstün nitelikli personeli ve sahip olduğu harekat kabiliyetleri ile geniş bir yelpazede üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmektedir." ifadesini kullandı.
GÜNCEL 01.06.2022, 10:50
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 111'inci yılı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, küresel ve bölgesel risk, tehdit ve tehlikelerin had safhaya çıktığı; krize, hatta savaşa evrildiği bir dönemde etkin, caydırıcı ve saygın bir silahlı kuvvetlere sahip olmanın hayati önem taşıdığını, bu nitelikleri haiz silahlı kuvvetler için de güçlü kara, deniz, hava ve uzay gücünün şart olduğunu vurguladı.
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