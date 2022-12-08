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Bakan Akar: F16 konusunda olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD'den somut adımlar bekliyoruz

Bakan Akar, F16 satışını kısıtlayan maddelerin ABD savunma bütçesini içeren tasarıdan çıkarılmasına ilişkin, "Olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD'den somut adımlar bekliyoruz." dedi.

GÜNCEL 08.12.2022, 16:57
Bakan Akar: F16 konusunda olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD'den somut adımlar bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile önce baş başa görüştü, ardından iki bakan heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.Görüşmeler sonrasında düzenlenen ortak basın açıklamasında Akar, sözlerine Kaikkonen'i Milli Savunma Bakanlığında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladı.

Finlandiya'dan 17 senenin ardından ilk defa savunma bakanı düzeyinde ziyaret gerçekleştiğine dikkati çeken Akar, "Bugün mevkidaşımla verimli ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemiz sırasında öncelikle ikili ilişkilerimizi ele aldık. Finlandiya ile olan münasebetlerimizde öne çıkan iki temel konu var: Birincisi terörle mücadele, diğeri de ihraç lisanslarındaki kısıtlamaların kaldırılması." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu dile getiren Akar, "Biz sadece terör örgütlerini, teröristleri hedef alıyoruz. Hiçbir zaman herhangi bir şekilde etnik, dini grupla mücadelemizin olmadığının altını çizmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Akar ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularını da ele aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine ilişkin gelişmeleri de ayrıntılı bir şekilde görüştük. Bu yıl haziran ayında Madrid’de imzalanan bir muhtıra var. Muhtırada tarafların taahhütleri var. Bu taahhütler konusunda somut gelişmeleri beklediğimizi de kendilerine ifade ettik. Bu konu, her seviyede muhataplarımıza ifade edildi. Bu çerçevede, terör örgütü PKK/YPG'nin bazı faaliyetlerinin hala devam ettiğini üzülerek müşahede etmekteyiz. PKK/YPG terör örgütü ve onun destekçileri tarafından Finlandiya'da yapılan faaliyetlerin hala devam etmesinden rahatsız olduğumuzu ve endişe duyduğumuzu kendilerine ifade ettim. Bilinen teröristlerin iadesi ve bununla birlikte terör iltisaklı yapıların faaliyetlerinin durdurulmasının önemli olduğunu vurguladık."

"Beklentimiz somut adımlar"

Finlandiya tarafından uygulanan ihraç konusundaki tahditlerin de kaldırılmasının önemini dile getirdiklerini belirten Akar, "Biz herhangi bir şekilde NATO'nun açık kapı politikasına karşı değiliz ve açık kapı politikasını her zaman destekledik. Bu hususu Finlandiya konusunda da destekliyoruz. Ancak, Madrid’de imzalanan memorandumdaki taahhütlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Beklentimiz, somut adımlar." diye konuştu.

Bu konuda Finlandiya tarafından olumlu açıklamalar yapıldığını hatırlatan Bakan Akar, "Finlandiya tarafından memorandumu destekleyen açıklamalar yapıldı ancak sokaklarda, caddelerde gözle görülür somut adımlar bekliyoruz. Taahhütler yerine getirilir getirilmez Finlandiya'nın da NATO müttefiki olarak aramızda olmasını arzu ediyoruz. Ancak nihai kararın TBMM tarafından verileceğini hatırlatıyorum." dedi.

Türkiye ve Finlandiya'nın askeri alanda işbirliğinin son derece faydalı olduğunun bilincinde olduklarını aktaran Akar, "Bu nedenle de Finlandiya'nın NATO üyesi olmasına karşı olmadığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum." açıklamasında bulundu.

Kaikkonen: Türkiye'nin güvenlik kaygılarını son derece ciddiye alıyoruz

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen de konuşmasının başında Beyoğlu'ndaki terör saldırısı nedeniyle taziye dileklerini iletti.

"Masum sivillere yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en yüksek seviyede kınıyorum." diyen Kaikkonen, şunları söyledi:

"Terörle mücadele konusunda desteğimiz sizinle. Sizinle birlikteyiz. Finlandiya ve Finlandiya halkı olarak net bir şekilde her türlü terör oluşumunu reddediyor, kınıyoruz. Terörizm hem vatandaşlarımızın hem de uluslararası toplumun huzur ve refahına gösterilmiş en direkt ve asimetrik tehdittir."

Gösterilen misafirperverlik için Bakan Akar'a teşekkür eden Kaikkonen, Anıtkabir ziyareti ile güne önemli bir başlangıç yaptıklarını aktardı.

Finlandiya'dan savunma bakanı düzeyinde son ziyaretin 2005'te gerçekleştiğini belirten Kaikkonen, Akar ile Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısında bir araya geldiklerini hatırlattı.

Antti Kaikkonen, "Bugünkü görüşmemiz hem Türkiye'nin hem Finlandiya'nın güvenlik kaygılarının ele alınması ve bu görüşmelerin devam ettirilmesi bakımından önemli." dedi.

Finlandiya'nın müttefik bir ülke olarak Türkiye'nin tüm sorumluluklarının, haklarının farkında olduğunu dile getiren Kaikkonen, şunları söyledi:

"Biliyoruz ki gelecekte, NATO'da müttefik olduğumuzda Türkiye'nin güvenlik kaygıları Finlandiya'nın, Finlandiya'nın güvenlik kaygıları ise Türkiye'nin güvenlik kaygıları olacak. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını son derece ciddiye alıyoruz. Finlandiya olarak Türkiye'ye yönelik her zaman aktif işbirliği içinde olduk. Madrid'de üçlü mutabakat da beraber gerçekleştirdiğimiz bir akittir. Biz bu anlamda somut adımlar atıyoruz. Toplantımızda bunları da paylaşma fırsatı bulduk."

Bakan Akar ile görüşmesinin çok olumlu ve güzel bir ruh içinde geçtiğini dile getiren Kaikkonen, "Finlandiya'dan Türkiye'ye silah ihracatı konusunu da masaya yatırdık. Finlandiya, savunma ürünlerinin ihracatı konusunda her konuyu ayrı ele alarak değerlendiriyor. Üçlü mutabakatta da net bir şekilde belirtildiği gibi herhangi bir uluslararası silah ambargosu bulunmamaktadır. Gelecekte hepimizin NATO bünyesinde müttefik ülkeler olacağımızı da göz önünde bulundurarak bu sürece devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'daki savaşın, bölgenin güvenlik ortamını yakından etkilediğini ifade eden Kaikkonen, "Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna görüşmelerine aracılık etmesi takdirimizi kazanan bir husustur. Ayrıca Sayın Hulusi Akar da şahsen bu süreçte önemli bir rol üstlenmiştir." dedi.

Ziyaretinin ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulayan Kaikkonen, sözlerini, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin NATO'ya katma değer getireceğine inanıyorum. O yüzden bu hem Finlandiya hem İsveç hem Türkiye hem de bütün NATO için olumlu ve katkı sunacak bir hareket olacaktır. Böylece kazan-kazan durumu yaratacağımızı düşünüyoruz." diye tamamladı.

"Somut adımlar bekliyoruz"

Bir gazetecinin, ABD'de, Türkiye'ye F16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin 2023 savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının son halinden çıkarılmasına ilişkin sorusu üzerine Akar, 40 F16'nın tedariki ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 79 uçağın modernizasyonu için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bu çalışmaların olumlu ve süratli şekilde sonuçlanması için gayret gösterdiklerini aktaran Akar, şunları söyledi:

"Bütün gelişmeleri, çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu konuda başlangıçtan itibaren ABD'li muhataplarımızın olumlu yaklaşımlarını gördük. Başta ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin olmak üzere heyetler arası görüşmelerde, heyet üyeleri dahil ABD tarafından hep olumlu yaklaşım gördük. Bu olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. Bir an önce bu çalışmaların, sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon çalışmalarını, başta Finlandiya olmak üzere tüm müttefiklerimizin desteklemesini, katkılarını bekliyoruz."

"Güçlü TSK, güçlü NATO, güçlü ittifak demektir"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerle mücadele ettiğini, tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Hem terörle mücadele konusunda hem de NATO içindeki görevlerimizi tam olarak yerine getirebilmemiz konusunda, müttefiklerimizden, Silahlı Kuvvetlerimizin tedarik ve modernizasyon çalışmalarına desteğinin sağlanmasına gerekli katkıyı bekliyoruz. F16 konusu da bunun bir parçası. Diğer müttefiklerimizden temin ve tedarik etmek için yaptığımız çalışmalar var, fakat bazı tahditlerle karşılaşıyoruz. Bu tahditlerin de kaldırılmasını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü doğal olarak hepimizin bilmesi gereken en önemli husus; güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri, güçlü NATO, güçlü ittifak demektir."

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

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