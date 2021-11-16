Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona salgın rusya
Borsa güne rekor seviyeden başladı
Borsa güne rekor seviyeden başladı
Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz
Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net...
Bakan Akar: Ege ve Doğu Akdeniz’de hem kendimizin hem de KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumakta kararlıyız
Bakan Akar: Ege ve Doğu...
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 76 gözaltı kararı
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada...

Bakan Akar: Ege ve Doğu Akdeniz’de hem kendimizin hem de KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumakta kararlıyız

Bakan Akar: Ege ve Doğu Akdeniz’de hem kendimizin hem de KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumakta kararlıyız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar yurt içinde, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, şöyle devam etti:

"İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan’ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor. Ege’de ve Doğu Akdeniz’de hem kendimizin hem de KKTC’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.