Bakan Akar: Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta haklarımızı koruma konusunda geri adım atmamız söz konusu olamaz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Donanma Komutanlığını ziyaret etti.İnceleme ve denetlemeleri sırasında "sessiz ve derinden" parolasıyla görev yapan Denizaltı Filosu Komutanlığı'na da giden Akar, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında yapımı devam eden "Reis" sınıfı denizaltılardan Piri Reis'te incelemelerde bulundu.

Akar, 3 Ocak itibarıyla deniz kabul testlerine başlayan Piri Reis'in üst güvertesine gelişinde denizcilik geleneklerine uygun olarak "silistre" adı verilen denizci düdüğü çalınarak karşılandı. Personeli selamlamasının ardından denizaltıya inen Bakan Akar, denizaltı komutanından devam eden deniz kabul testleri ve faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, denizaltı personeli ile bir araya geldi.

Yeni denizaltının hayırlı olması temennisinde bulunan Akar, "Önümüzdeki dönemde önemli, kapsamlı görevler sizleri bekliyor. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerimizi koruma ve kollama konusunda geri adım atmamız söz konusu olamaz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz." diye konuştu.