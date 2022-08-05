Bakan Akar'dan tahıl yüklü gemilerin tahliyesine ilişkin açıklama: Faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ediyor

Akar, davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Sierra Leone Savunma Bakanı Kellie Hassan Conteh'i Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Conteh'in tören kıtasını selamlamasının ardından iki Bakan, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.Görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Akar ile Sierra Leone Savunma Bakanı Conteh tarafından, "Türkiye - Sierra Leone Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması" imzaladı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Anlaşma ile iki ülke arasındaki askeri eğitim iş birliğine yönelik çerçeve çizilmiş oldu." diye konuştu.