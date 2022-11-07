Bakan Akar: Azerbaycan ve Türkiye'nin uzattığı barış elinin Ermenistan tarafından anlaşılması çok önemli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Harp Okulu Atatürk Kültür Sitesi'nde "Azerbaycan Zafer Günü" dolayısıyla düzenlenen resepsiyondaki konuşmasında, önemli, anlamlı bir yıl dönümünde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "samimi selamlarını" ileten Akar, "Bugünlere kolay gelinmedi. O nedenle bugünlerin kıymetini bilmek lazım." ifadesini kullandı.

Türkiye için Azerbaycan'ın, Azerbaycan için de Türkiye'nin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Azerbaycan'ın bizim kalbimizdeki yeri çok özel. Dostluğun çok ötesinde kardeşlik bağları ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz." dedi.

Azerbaycanlı şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Bir ananın iki oğlu" şiirinin sözlerini hatırlatan Akar, şunları söyledi:

"Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyada bu kadar yakın, samimi, birlikte çalışan ikinci bir millet yok. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin ne kadar önemli olduğunu, 'iki devlet tek millet' olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız lazım. Türkiye olarak tüm faaliyetlerimizde kendi hakkımızı, hukukumuzu nasıl görüyorsak aynı şekilde Azerbaycanlı can kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu o kadar önemli görüyoruz. Azerbaycanlı can kardeşlerimizin haklı davalarında hep yanlarında olduk, bundan sonra da aynı şekilde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hem sahada hem masada her platformda Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu dile getirdik, getirmeye devam edeceğiz."