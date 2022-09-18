Bahçeli: (Yunanistan Başbakanı Miçotakis) Tacizlerinizin bedelini misliyle ödetmeye kanımızla, canımızla geliriz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" başlıklı mitingde yaptığı konuşmada, Kayserilileri selamlayarak, Kayseri'nin "yine düşman çatlattığını" söyledi.

"Kayserili 'ye sormuşlar. Çay mı içersin, kahve mi? Cevap vermiş. Çayı şimdi içelim, kahveyi yemekten sonra içeriz. Ben de diyorum ki, şimdi muhabbet çayından beraberce yudumlayalım." diyen Bahçeli, zafer kahvesini gene hep birlikte 2023 yılında içeceklerini belirtti.

Başlarının dik ve bahtlarının açık olduğunu anlatan Bahçeli, Türk'ün ezelden ebede büyük bir kültür, tarih ve medeniyet hazinesi olduğunu aktardı.

Bahçeli, Cumhuriyet Meydanı'na gelen, gelemeyen herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Yürekten inanmaktayım ki bugünkü açık hava toplantımız millet hayatımızda ve milli tarihimizde Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 umutlarının müjdesi olarak anılacaktır. Türkiye üzerinde melanet kurgusu olanların Kayseri'nin ihtişamına bakarak kendi hisselerine düşen gerekli dersleri çıkarmalarını tavsiye ediyorum. Buradan yükselen ses, Türkiye'nin milli onurunu, milli haysiyetini kıyamete kadar koruma ve kollama iradesinin bir meydan okumasıdır. Türkiye; geçmişinden kaçan, kendine güveni olmayan, gelecek ümidi kararmış ülke durumuna düşürülmek istenmektedir. Bunun adı zillettir. Türkiye içeride ihanet, dışarıda husumet sarmalındadır. Sevr'de aklı kalmış Lozan'da hevesleri budanmış, küresel cinayet şebekesinin yeni taktiklerle devşirdikleri tanıdık iş birlikçiler eliyle adım adım, yavaş yavaş, kademe kademe, ruhumuzu teslim almalarına yönelik sinsi bir tertip devrededir. Bin yıllık vatan toprağımız üzerinde asırların kardeşlik bağlarını çözmeye yönelik makus ve menfur bir senaryo devamlı canlı tutulmaktadır. Bu yüzden tarihimizi yargılıyorlar, milletimizi sorguluyorlar, milli birlik ve dayanışma azmimizi kurcalıyorlar. Bunları yaparken demokrasiyi istismar ediyorlar. Hak, hukuk, adalet ve özgürlük kavramlarının içini boşaltıyorlar. Öncelikle, bir tavır geliştirmemiz, bir duruş göstermemiz, bir irade beyan etmemiz, geldiğimiz bu aşamada şarttır. Bu nedenle hepinize açık açık soruyorum. Kulakların pasını silmenizi ümit ediyorum. Kayseri'den dünyaya öyle bir mesaj verin ki zulüm cephesi zillet ittifakı hepten denge kaybına uğrasın. Bayraklar nerede? Vatan sevdalıları nerede? Birim, diriyim, hep birlikte Türk milletiyim diyen yürekler nerede? Çok şükür burada, her zaman burada, sonuna kadar burada, Allah'ın izniyle sonsuza kadar bu vatanda."