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Bahçeli'den Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere katılan öğrencilerin ailelerine çağrı
Bahçeli'den Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere katılan...

Bahçeli'den Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere katılan öğrencilerin ailelerine çağrı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi protestolarındaki öğrencilerin ailelerine, "Evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın." çağrısı yaptı.

Bahçeli'den Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere katılan öğrencilerin ailelerine çağrı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere katılan öğrencilerin ailelerine "evlatlarınıza sahip çıkın" çağrısında bulundu.

MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara ilişkin değerlendirmesine yer verildi.

Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesinde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunduğunu belirterek "Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın." ifadelerini kullandı.

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