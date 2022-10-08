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Bahçeli: Başörtüsü düzenlemesi TBMM'ye sunulduğunda MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir
GÜNCEL 08.10.2022, 15:13
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başörtüsü düzenlemesine iilişkin, "TBMM'ye anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir." dedi.
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