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Bahçeli: Başörtüsü düzenlemesi TBMM'ye sunulduğunda MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir

GÜNCEL 08.10.2022, 15:13
Bahçeli: Başörtüsü düzenlemesi TBMM'ye sunulduğunda MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başörtüsü düzenlemesine iilişkin, "TBMM'ye anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir." dedi.

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