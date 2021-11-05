Bağımlılıklarla mücadeleyi son nefesimize kadar sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sepetçiler Kasrı'nda “Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnternette çocuklarımızın karşısına çıkabilecek alkol, sigara ve madde kullanımını, şiddeti, cinselliği ve sapkın görüntüyü engelleyebilmemiz gerçekten çok zor." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim içkiye, maddeye, kumara, sigaraya güzelleme diziyorsa emin olun tek gayesi kendi sapkın hayat biçimini, zaaflarını, komplekslerini örtmektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Yeşilay'ımızla birlikte yürüttüğümüz mücadeledeki tek gayemiz ülkemize ve milletimize ruhu da bedeni de dipdiri nesiller kazandırmaktır." diye konuştu.