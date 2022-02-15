BAE ile iş birliğimiz konusundaki iradenin karşılıklı olmasından memnuniyet duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine ilişkin "İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.
GÜNCEL 15.02.2022, 22:11 Nevzat Soysal
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirme paylaştı.
"Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık." ifadesini kullanan Erdoğan, yaptıkları görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduklarını bildirdi.
Toplam 13 anlaşmaya imza attıklarını kaydeden Erdoğan, "İmzaladığımız anlaşmaların ahdi zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.
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