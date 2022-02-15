BAE ile iş birliğimiz konusundaki iradenin karşılıklı olmasından memnuniyet duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirme paylaştı.

"Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık." ifadesini kullanan Erdoğan, yaptıkları görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduklarını bildirdi.

Toplam 13 anlaşmaya imza attıklarını kaydeden Erdoğan, "İmzaladığımız anlaşmaların ahdi zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.