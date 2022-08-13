Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan 2 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz gün Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H, emniyet istihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.