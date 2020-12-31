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Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz
Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını müdafaa etme...

Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz

Bakan Akar, Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Türk-Rus askerleri birlikte çalışmak suretiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz." dedi.

Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından gece Azerbaycan'a gitti.Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Azerbaycan EDOK Komutanlığına geçerek burada düzenlenen askeri törene katıldı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin yanı sıra Türkiye-Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerlerinin de yer aldığı törende, askerlere hitap eden Akar, tarihi şan ve şerefle dolu Azerbaycan ordusunu kazandığı zaferden dolayı kutladı. 

Ordusunu 44 gün süren "Tek Vatan Harekatı" boyunca sürekli destekleyen Azerbaycan halkını da selamlayan Akar, sahnede yer alan panodaki yazıları işaret ederek "Her şey açık ve net, Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ebedidir, sarsılmaz. Bunu herkesin kafasına yazması lazım, kimse unutmasın, kimse yanlış hesap yapmasın." diye konuştu. Akar, Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir. Azerbaycan bizim kardeşimizdir." sözü ile Haydar Aliyev'in, "Biz bir millet, iki devletiz. Bu, bizim dostluğumuzun, kardeşliğimizin manasını mazmununu teşkil eder." ifadelerini hatırlattı.

Azerbaycan ordusunun yapılması gerekeni gözünü kırpmadan yaptığını belirten Akar, "Azerbaycan'ın hürriyeti ve bağımsızlığı için, öz topraklarının yeniden özgürlüğüne kavuşması için gerçekten iman dolu göğsünüzü siper ettiniz. Esger Marşı'nda dediği gibi 'Azerbaycan askeri dönmez geri', oradaki mücadele sürdürüldü ve vatanı, bayrağı için herkes canını ortaya koydu ve bayraklaşan vatan topraklarının teminatı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri gereğini yaptı ve bu toprakları gerçek sahiplerine kavuşturdu." dedi. 

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