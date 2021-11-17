Çavuşoğlu ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, görüşmelerin ardından Bakanlık'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan'ın 30 yıla yakın süredir işgal edilen topraklarını Ermenistan'ın provokasyonları neticesinde başlattığı operasyonla 44 gün içinde geri aldığını belirten Çavuşoğlu, "Böylece kararlılığını gösterdi. Türk'ün gücünü de göstermiş oldu. Can Azerbaycan yalnız değildir, yalnız da olmayacaktır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve Azerbaycan bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz de Azerbaycan'ı yalnız bırakmayız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, kendi topraklarını geri alan Azerbaycan'ın bu zaferden sonra bir taraftan altılı formatla bölgenin istikrarı için çalışmaya devam etme arzusu ve teklifinde bulunduğunu, diğer taraftan bölgenin istikrarı ve kalkınması için önemli projelerin hayata geçirilmesi için adım attığını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Daha da önemlisi, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yaptığı teklif. Nedir o teklif? Azerbaycan, kapsamlı bir barış anlaşması teklifinde bulundu. Zaferi kazanan, güçlü olan taraf karşı tarafa diyor ki 'kalıcı bir barış anlaşması imzalayalım, bir daha aramızda çatışma olmasın'. Diğer tarafın tutumuna bakalım, yani Ermenistan'ın tutumuna. Daha ateşkesten hemen sonra Azerbaycan topraklarına bazı askerlerini sızdırarak, yine o zaman da askerlerimize, onlar bizim de askerimiz, Azerbaycan askeri bizim de askerimiz çünkü biz bir milletiz, iki devletiz. Yine o zaman saldırıda bulundular.

O günden bu yana Ermenistan bir taraftan, bunlara savaş esirleri de diyemeyiz, bunların yaptığı, Azerbaycan topraklarında terör saldırısıdır. Bir taraftan onların geri verilmesi için yalvaran Ermenistan, hepimizi devreye sokuyor, uluslararası toplumu, diğer taraftan sınırda yine aynı provokasyonlara devam ediyor. Yani Azerbaycan topraklarına ve Azerbaycan askerlerine, kardeşlerimize saldırıyor."

Ermenistan'ın, bu provokasyonların beyhude olduğunu, bir netice getirmeyeceğini görmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız da defalarca söyledi. Bölgenin istikrarını istiyoruz. Yeni sayfalar açmak istiyoruz. İlişkilerimizi normalleştirmek istiyoruz. Biz bunları söylerken Ermenistan'ın yaptıklarına bakın. 'Ben barış istemiyorum, ben provokasyon istiyorum.' diyen bir Ermenistan. Karşılığında ne elde ediyor? Hiçbir şey. O yüzden kaybediyor. Yine kaybeder." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın barıştan, bölgenin istikrar ve huzurundan yana tavır koyması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bir şeyi kabullenmesi lazım. Buralar Azerbaycan'ın topraklarıydı, haksız yere işgal ettiniz. Azerbaycan kendi topraklarını aldı, senin topraklarına tecavüz etmedi. Bunu kabulleneceksin. Buna saygı duyacaksın. Oturacağız konuşacağız. Bölgenin istikrarı, barışı için hep birlikte adım atacağız. Eğer Ermenistan buna varsa biz de varız ama bu tür provokasyonlarla bir netice elde edemez ancak kaybeder."

Bahreynli mevkidaşı Zeyyani'yi Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, görüşmelerde ilişkilerin yeniden canlanması için ortak irade gösterdiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, çevrim içi düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin dönem başkanlığının bugün Bahreyn'e devredildiğini de belirterek, iki yıldır bu görevi sürdüren Türkiye'nin, Bahreyn'in dönem başkanlığındaki önceliklerine elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Nevşehir'in 2022 yılında AİD Turizm Başkenti ilan edilmesinden dolayı da Zeyyani'ye teşekkür eden Çavuşoğlu, tüm ülke temsilcilerini kendisinin de Nevşehir'e davet ettiğini anlattı.

"Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden mutluluk duyuyoruz"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle tarihi ve kültürel bağlarına dikkati çekerek, "Son zamanlarda Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve gelişmeye başlamasından dolayı biz Türkiye olarak büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü Körfez bölgesinin huzuru, istikrarı hepimiz için önemlidir ve kardeş ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesi hepimizi sevindirmiştir." diye konuştu.

Zeyyani ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, iki ülkenin düzenli istişare içinde olma konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Çavuşoğlu, "Aramızdaki her konuyu diyalogla ele alma konusunda mutabıkız, irademiz var." şeklinde konuştu.

Ekonomik iş birliğini geliştirmek istediklerini dile getiren Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınına rağmen ticaret hacminde artış olduğunu ve bunu daha yüksek düzeylere ulaştırmak konusunda da hemfikir olduklarını anlattı.

Çavuşoğlu, iki ülkenin savunma sanayii alanındaki iş birliğini arttırmak istediğini de vurgulayarak, Kovid-19 salgınının ilk günlerinde Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle gösterdiği dayanışmaya dikkati çekti.

Türkiye'nin şehir hastaneleriyle, sağlık altyapısıyla bu alandaki iş birliğine hazır olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, sağlık ve sağlık turizmi alanında iş birliğini daha da geliştirmek istediklerine işaret etti.

Çavuşoğlu, hizmet kalitesi ve fiyat açısından Türkiye'deki sağlık kuruluşlarının Körfez ülkelerinin vatandaşları için Avrupa ülkelerine nazaran daha uygun olduğunu belirtti.