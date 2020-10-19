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Azerbaycan’a ikinci yardım konvoyu yola çıkıyor

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalardan etkilenenler için yardım malzemelerini bölgeye ulaştıran ve dağıtımlarını yapan Türk Kızılay, ikinci yardım sevkiyatı için de hazırlıklarını tamamladı. Evleri zarar gören Azerbaycanlı ihtiyaç sahipleri için kışlık giyim, hijyen seti, battaniye, yatak ve mutfak setinin yüklendiği 4 TIR’lık ikinci konvoy bugün İstanbul’dan yola çıkıyor.

Azerbaycan’a ikinci yardım konvoyu yola çıkıyor

Azerbaycan’a yapacağı 2. yardım sevkiyatı için kış aylarının yaklaştığı günlerde elzem olan malzemelerin hazırlığını yapan Türk Kızılay, evlerinden, eşyalarından, kıyafetlerinden ayrı kalan ihtiyaç sahipleri için kışlık kıyafetleri ve diğer malzemeleri TIRlara yükledi. Türk Kızılay, 4 TIR olarak hazırladığı 2. yardım konvoyunu mont, kazak, bot, atkı, bere, kişisel ve genel temizlik malzemelerini içeren hijyen kiti, dezenfektan, siperlik, battaniye, yatak ile mutfak setiyle doldurdu. Dağıtım çalışmalarının yanı sıra bölgede ihtiyaç tespiti de yapan Kızılay ekipleri ise yardım malzemelerinin bölgeye ulaşmasıyla birlikte kışlık ihtiyaçları da karşılayacak.

Bölge Halkına Yardım Dağıtımları Sürüyor

Türk Kızılay’ın, çatışmalardan etkilenen siviller için Azerbaycan’a gönderdiği ilk 4 TIR’lık insani yardımın dağıtımları da sürüyor. İlk olarak Fuzuli kentine ulaşan ekipler, burada Ulduz Çocuk Kreş Okulu'na sığınan Azerbaycanlılara yaptığı dağıtımın ardından Ağcabedi’ye ulaştı. Berde bölgesindeki Ağdan Kuzanlı kasabasına da ulaşan Türk Kızılay ekipleri, evleri zarar gören Azerbaycanlı ihtiyaç sahiplerine çadır kurulumu da yaptı. Kızılay ekipleri burada, battaniye, yatak, mutfak seti ve hijyen malzemelerini de ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Daha sonra Terter, Goranboy ve Gence bölgelerine de ulaşan ekipler buralarda da dağıtımlarını tamamladılar.

Yardım kampanyası başlatıldı

Çatışmaların başladığı ilk andan itibaren çalışmalarda bulunan ve ihtiyaç sahipleri için yardım malzemeleri sevk eden Türk Kızılay, savaş ortamında evlerinden ayrı kalan daha çok insana yardım ulaştırmak için de “Vaxt Qardaşa Köməylik Vaxtıdır Göster Kardeşliğini Türkiye” sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanTürk Kızılay
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