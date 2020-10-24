Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona salgın survivor korona
İBB Başkanı İmamoğlu’nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Ekrem İmamoğlu corona oldu
Gelir İdaresi 1500 gelir uzmanı ve 1000 gelir uzman yardımcısı alacak
Gelir İdaresi 1500 gelir uzmanı...
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için...
Vergi borcu yapılandırması maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Vergi borcu yapılandırması maddesi, TBMM...
Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde
Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor

Azerbaycan ordusunun, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların devam ettiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukta sürdüğü belirtildi.

Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerine karşı açılan ateşle Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametlerinde ciddi zaiyat verdirildiği ifade edildi.

Ermenistan ordusunun silah, mühimmat ve yakıt depolarının imha edildiği, Ermenistan güçlerinin bazı yönlerde geri çekildiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin birkaç destek noktasını imha ettiği, önemli iletişim hatlarını kontrol altına aldığı ve önemli tepeleri işgalden kurtardığı bildirildi.

Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu belirtildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.