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Azerbaycan ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin tarihe altın harflerle yazılacak bir başarı elde ettiğini belirterek "Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti. Bu harekat bir uyanıştır. Azerbaycan Ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi" dedi.

Azerbaycan ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nı dün ziyaret etti. 

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafından karşılanan Akar, Bakanlık'ta Azerbaycan Ordusu'nun öz topraklarını işgalden kurtarmasından dolayı düzenlenen törene katıldı. 

Saygı duruşu ve ulusal marşların çalındığı törende konuşan Akar, sözlerine, öz topraklarında 30 yıldır devam eden haksız işgale son veren Azerbaycan Ordusu'nu tebrik ederek başladı. 

"Bu harekat bir uyanıştır"

Azerbaycan'ın "artık yeter" diyerek öz topraklarındaki saldırılara son vermek ve işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta tarihe altın harflere kazanılacak bir zafer elde ettiğini vurgulayan Akar, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin "iki devlet tek millet" anlayışıyla ebediyen süreceğini söyledi.

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