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Azerbaycan destan yazmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir." dedi.

Azerbaycan destan yazmaya devam edecek

Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmetçik'in de katılımıyla Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi Töreni düzenleniyor.

Cumhurbşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir. Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması, mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Ermeni yöneticiler halkın kaynaklarını Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutabilmek için harcamıştır. Dağlık Karabağ'a yıkım, katliam, gözyaşından başka bir şey getirmeyenlerin artık akıllarını başlarına toplaması gerekiyor. Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli, ilişkiler yeniden ele alınmalıdır. Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu, bölgede yeni dönemin başlangıcı olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir."

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