AYVALIK'TA ZEYTİN HASAT FESTİVALİ BAŞLADI

Gazeteci Doğan Doğan’ın “Zeytin Silüetleri” fotoğraf sergisiyle devam eden etkinlik, Cumhuriyet Meydanı’ndan Büyük Parka kadar kortej yürüyüşüyle devam etti. Büyük Park’ta gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, dünyaca ünlü bir marka olan Ayvalık yağının tağşişle mücadele edilerek korunması için belediye olarak her türlü hukuksal desteği verdiklerini söyledi.

Başkan Ergin, “Öncelikle yeni hasat döneminin bol verimli ve bereketli geçmesini diliyorum. Hedefimiz, Ayvalık markasının dünyaca ünlü kalitesini koruyup, kaliteyi daha da yukarı çekmek. Çok iyi biliyoruz ki, Ayvalık’ta zeytin ve zeytinyağıyla yan ürünleri turizme çok önemli katkılar sağlıyor. Ayvalık’ın yıllardır geçim kaynağı turizm mi, zeytinyağı mı, hep tartışılır. Ancak, zeytinyağı ve turizm iç içe geçmiş bir bütün oluşturmuştur” dedi.

22 adası, tabiat parkı, mezesi, balığı, otu, sabunu, zeytini, zeytinyağı ve turizm hepsi bir arada; Ayvalık ‘ın marka olduğuna değinen Ergin şöyle konuştu:

“Ayvalık markasını kullanarak, Ayvalık adı altında turizmden gelir sağlıyorsak, otellerimiz, pansiyonlarımız lokantalarımız, restoranlarımız Ayvalık zeytinyağını muhakkak kullanmalı. Artık dünyada sağlık turizmi çok önemli bir konumda. Ayvalık olarak zeytinyağı markamızdan yola çıkarak, sosyal mesafe kuralına uygun olarak faaliyet gösteren butik otellerimiz sayesinde bir adım değil, birkaç adım öndeyiz. Pandemiden en az etkilenen turizm beldesi Ayvalık’tır. Bir de uzun zamandır internet ortamında Ayvalık adını kullanarak yapılan zeytinyağı satışları hem bizim hem üreticinin hem marka yağ satan işletmecilerin canını oldukça sıkıyor. Ayvalık zeytinyağının en büyük sorunları arasında yer alan tağşiş ile ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz. Ayvalık zeytinyağının hak ettiği değeri elde etmesinin önünde çok sayıda engel bulunuyor. Bunların başında tağşiş ve markalaşma ilk sırada bulunuyor. Coğrafi işaret ile tescilli Ayvalık zeytinyağının marka değerinin korunması bizim projelerimizden biri ama tek başına çözüm değil. Tesirli hukuki ve cezai yaptırımların takipçisi olabilmek daha önemli. Bu konuda ilk adımı attık. Birlik olmamız gerekiyor. Markalaşmadığımız için tağşişe maruz kalıyoruz. Kalitemize gölge düşüyor. Bu konuda mücadelemize kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Biz, belediye olarak üzerimize düşen her türlü desteği veriyoruz vermeye devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclis'inde de gıda, tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkındaki kanun kabul edilerek yasalaştı. Taklit ve tağşiş yapılmış ürünlerin işleme tabi tutulması ve piyasaya arz edilmesi yasaklandı, büyük para cezaları uygulamaya konuldu. Kanunun yasalaşması ile birlikte gıda sektöründe taklit, tağşiş yapan ve tüketiciyi yanıltan, yanlış yönlendiren, bilgi kirliliği oluşturan firma ve şahıslar hakkında yaptırımlar öngörülüyor. Umarım sıkı bir takip ve denetim getirilir, biz zaten takipçisiyiz.”

Ayvalık’taki iki milyon zeytin ağacının yarısının 200 yaşın üzerinde olduğunu, ayrıca bin 100 yaşında olgun, tescillenen bir anıt ağacın varlığlından söz eden Başkan Ergin konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Zeytin ağaçları bu topraklarda hep var oldu, hep var olacak. Zeytin ve zeytinyağı Türkiye’de milli kültür ürünü olarak kabul ediliyor. Özellikle Kuzey Ege Bölgesi’nde elde edilen zeytinyağları kalite özellikleriyle hem yurtiçinde hem yurtdışında farklı bir öneme sahiptir. Ayvalık’taki tarım arazilerinin yüzde 76’sı zeytinlik, dört bin üç yüz aile zeytinlik sahibi ve geçimlerini bu sektörden sağlıyor. Ülkemizde Avrupa Birliği tarafından tescillenmek üzere başvuru yapan yüzlerce ürün arasından ilk 20’ye girebilen ilk ve tek zeytinyağı Ayvalık zeytinyağı oldu. Bu da gösteriyor ki; dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytinyağı Ayvalık’ta üretiliyor. Ayvalık ve yöresinde zeytin hasadı başladı, Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’ni tekrar başlatmanını mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihin, mimarinin, doğa ve lezzetin diyarı, zeytinin başkenti Ayvalık’ta geçtiğimiz yıllarda görkemli bir şekilde kutladığımız hasat şenliklerini geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirememiştik. Cumhuriyet Bayramımızın da içinde bulunduğu dört gün boyunca hem hasadı hem cumhuriyetimizin kuruluşunun 98’inci yılını kutluyoruz. Ayvalık’ta geçimini zeytin ve zeytinyağından sağlayan hemen herkese bol verimli ve bereketli bir sezon diliyorum.”

Konuşmaların ardından Büyük Park’taki stant turuna Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, Garnizon komutanı Personel Albay, Ertan Tutar, ATO Başkan Mustafa Büyükçıvgın ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı. Büyük Park’ta ayrıcı gün boyunca; halk oyunları, animasyon ekipleri, belediye bandosu festival alanında zeytin ve zeytinyağı çekilişleri, zeytinyağı tadım eğitimi etkinlikleri de programa renk kattı. Akşam saatlerinde ise çocuklar için, “Barış ve Zeytin “ temalı resim, şiir, kompozisyon yarışmasının ödül töreniyle yapılan resimler sergilendi.