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Ayla bebek 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ olarak çıkarıldı

İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından Ayla Gezgin isimli çocuk sağ çıkarıldı.

Ayla bebek 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ olarak çıkarıldı

İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kız çocuğu çıkarıldı.

Arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı. 

Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.

Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.

Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayla Gezgin olduğu öğrenildi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Ve Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı." paylaşımını yaptı.

Arama kurtarma ekibinden Nusret Aksoy

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde bir çocuğu kurtaran ekipten Nusret Aksoy, yaptığı açıklamada, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı." dedi.

Aksoy, "İlk çığlığını duydum. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim. İsmini sordum, 'iyiysen elini sallayabilir misin?' dedim, elini kaldırdı salladı." ifadesini kullandı.

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