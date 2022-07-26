Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını, tamamen kontrol altına alındı.
GÜNCEL 26.07.2022, 12:24
Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangına ekiplerin müdahalesi gece görüşlü 3 helikopterin de desteğiyle devam etti.
Havanın aydınlanmasıyla 11 uçak ve 18 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.Ekiplerin çalışmasıyla yangın saat 09.30 sıralarında, tamamen kontrol altına alındı.
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