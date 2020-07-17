Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk cuma namazına ilişkin, "1000 ila 1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek." dedi.

"Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Yurt dışından gelen tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir. (Ayasofya) Bizim iç egemenlik meselemizle alakalı kimsenin buraya herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu olamaz." dedi.

"Ayasofya'nın esaret zinciri sökülüp atılmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Ayasofya'nın ibadete açılması) Ayasofya'nın bu esaret zincirinden kurtulmasıdır. Bu zincir aslında sökülüp atılmıştır." dedi.

Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasının gençlik yıllarının en büyük hayallerinden olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim doğrusu gençlik yıllarımızın da en büyük hayaliydi. Bu gençlik yıllarımızın hayalini de gerçeğe dönüştürdüğümüz için ayrıca mutluyuz." dedi.

"Kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız"

Son günlerde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız. Dağlık Karabağ işgal altında. Minsk üçlüsü yaklaşık 25-30 yıldır bu işi masada bırakmıştır." dedi.

Kıdem tazminatı açıklaması

Kıdem tazminatı değişikliğine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıdem tazminatı hususunda adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil." dedi.

"Libya'daki sorumluluğumuzu aynen devam ettireceğiz"

Libya konusunu da değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar Libya'da hangi sorumluluğu aldıysak bundan sonra da bu sorumluluğumuzu aynen devam ettireceğiz. Libyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Bizim Libya ile olan ilişkimiz 500 yılı aşkın bir süreyi kapsayan bir ilişkidir."

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin soruya, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın tabii özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.