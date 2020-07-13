Ayasofya cami ve kültürel miras olarak görkemini göstermeye devam edecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer Türkiye, Suriye'den kaçan mültecileri ölümden kurtarmak için kapılarını açmasaydı, bunların hepsi Avrupa'ya gitseydi, bugün ortada Avrupa demokrasisi diye bir şey kalmazdı." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığı hattından ilerleyenlerin, yarın bir gün Avrupa'nın gerçek demokratlarını hedef alacağı konusunda kuşku yoktur." dedi.

"Fransa Cumhurbaşkanı toplu mezarların üstünü örtemez"

Ömer Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımızın meşru Serrac hükümetine verdiği desteği hedef alarak toplu mezarların üstünü örtemez." şeklinde konuştu.

Yabancı bir alışveriş sitesi üzerinden, kaçırılmış çocukların pazarlandığı iddiası

Yabancı bir alışveriş sitesi üzerinden, kaçırılmış çocukların pazarlandığı iddiası ile ilgili Çelik, "İşin bize yansıyan bir boyutu söz konusuysa güvenlik birimlerimiz, adliyemiz inceleyecektir. Bu gündemi ilgililere bildirdik." ifadelerini kullandı.

"Ayasofya, cami ve evrensel dünyanın kültürel mirası olarak görkemini göstermeye devam edecek"

Çelik, "Ayasofya, cami ve evrensel dünyanın kültürel mirasının ihtişamını taşıyan büyük bir mekan olarak görkemini göstermeye devam edecek." diyerek, "UNESCO yetkilileri şunu bilsinler, Ayasofya'nın evrensel mirasının korunması konusunda Türkiye her türlü iş birliğine açıktır." şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik tepkisi ile ilgili Çelik, "Başkentinde cami olmayan tek AB ülkesi Yunanistan'dır. Osmanlı camilerine ve Osmanlı eserlerine karşı saygısızlık yapmakta birinci olan bir ülkedir. Hiç konuşmaması gereken bir ülke varsa o da Yunanistan'dır."

Çelik, Ayasofya'nın bütün özelliklerinin korunacağını ve bundan sonrasında daha iyi muhafaza edileceğini belirterek, "Kültürel miras listelerinden Ayasofya'nın çıkarılacağını düşünmüyoruz. O listeyle Ayasofya şereflenmez, o liste Ayasofya'yla şereflenmiştir." ifadelerini kullandı.