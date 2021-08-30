Ay Yıldız Projesi ile düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı meydana getirmiş olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da "Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığını konuşmada, "Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız. Merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini bulunduracağız."

Erdoğan, "Ayağına takılan her çelmeden kurtulan Türkiye, eskisinden daha hızlı ve kararlı şekilde yoluna devam etmiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Yıldız Projesi kapsamındaki yerleşkenin 19 Mayıs 2023'te açılacağını bildirdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay Yıldız Projesi gibi abide yapıların, temel işlevleri yanında millet ve devletlerin gücünün sembolleri olduğuna inanıyorum."