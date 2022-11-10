Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de farklı bir yolculuk

FPV dron ile çekilen görüntüler, 120 bin metrekaresi anıt bloğundan oluşan 750 bin metrekarelik Anıtkabir alanını tüm detaylarıyla gözler önüne serdi.

Görüntüler, Atatürk'ün mozolesine çıkmadan önce devlet erkanı ve resmi ziyaret heyetlerinin ilk durağı olan 262 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol'dan başlıyor.

Yolun, aralarında 5'er santimetre boşluk bulunan asimetrik taşlarla döşenmesinin amacının, ziyaretçilerin yere bakarak yürümesini ve bu şekilde Atatürk'ün mozolesine, başları önde eğik, saygıyla çıkmalarını sağlamak olarak belirtiliyor.

Yolun iki tarafına dikilen Virginia ardıçları ise şehrin görüntüsünü kapatıp gelenleri ziyarete hazırlıyor. Yoldaki 24 aslan, 24 Türk Oğuz boyunu simgeliyor. Türk tarihinde gücü simgeleyen aslanların oturur durumda tasvir edilmesi ise Türk milletinin barışa verdiği önemi gösteriyor.

Aslanlı Yol'un sonundaki 15 bin kişi kapasiteli tören meydanının zemininde ise 373 halı ve kilim motif süsü bulunuyor.

Anıtkabir'in Çankaya girişinde 1946'da ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Nazmi Cemal tarafından hediye edilen 33 metre 53 santim uzunluğundaki bayrak direği yer alıyor.

Atatürk'ün mozolesine 42 basamaklı merdivenlerden çıkılarak ulaşılıyor. Merdivenlerin ortasında Hitabet Kürsüsü, mozolenin girişinde Şeref Holü yer alıyor. Holün zemini Adana ve Hatay'dan, duvarlar ise Afyonkarahisar ve Bilecik'ten getirilen mermerlerle kaplı.

27 kirişten oluşan tavanda ise halı ve kilim desenlerinden oluşan altın yaldızlı mozaik süsler dikkati çekiyor. Holün sonundaki Atatürk'ün sembolik lahdi, Osmaniye'den getirilen 40 ton ağırlığında tek parça mermerden oluşuyor.

Anıtkabir'de, simetrik yerleştirilen İstiklal Kulesi, Hürriyet Kulesi, Mehmetçik Kulesi, Zafer Kulesi, Cumhuriyet Kulesi, Barış Kulesi, 23 Nisan Kulesi, Misak-ı Milli Kulesi, İnkılap Kulesi ve Müdafaa-i Hukuk Kulesi yer alıyor.

Bu on kulede, ulus ve devletin var oluşunu belgeleyen yüce kavramlar, Atatürk’ün sözleri ile kabartmalar, yazılar ve kompozisyonlarla anlatılıyor.

Anıtkabir'e gelen devlet başkanları ve resmi heyetlerin duygu ve düşüncülerini yazdığı Anıtkabir anı defterinin bulunduğu Misak'ı Milli Kulesi'nin duvarındaki "Milli hudutlarımız dahilinde hür ve müstakil yaşamak istiyoruz." sözü, Atatürk'ün bağımsızlığa verdiği önemin nişanesi olarak yer alıyor.